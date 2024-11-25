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Киев временно может остаться без уличного освещения, но не из-за отключения света

Фото: Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

До конца 2024 г. КП "Киевгорсвет" проведет масштабный ремонт сетей наружного освещения в восьми районах столицы. Из-за этого возможны отключения фонарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Ремонтные работы будут включать замену светильников, опор, кронштейнов и кабельных сетей.

Из-за этого возможны отключения наружного освещения, а именно в таких районах:

1. Голосеевский:

  • на улице Степана Рудницкого,
  • в частном секторе "Ширма" (в пределах улиц Холодноярской, Сумской, Демеевской и просп. Валерия Лобановского),
  • в частном секторе "Цымбалов яр" (в пределах улиц Максима Рыльского, Голосеевской, Эллана-Голубого, Малокитаевской),

2. Дарницкий:

  • на улице Вакуленчука, 1 (специальная школа І-ІІ ступеней № 10),
  • в частном секторе микрорайона "Красный хутор" (в пределах Харьковского шоссе, улиц Елочной, Владимира Рыбака, Вакуленчука),

3. Деснянский:

  • на улице Милютенко,
  • в частном секторе с. Троещина (в пределах улиц Радосинской, Климента Квитки, Василия Щавинского, Митрополита Владимира Сабодана, Мира, Александра Довженко, Алексея Куринного, Тараса Коваля, Лермонтова, Ивана Кожедуба и Владимира Беца),

4. Днепровский:

  • в частном секторе микрорайона ДВРЗ-1 (Лески) (в пределах улиц Азербайджанской, Алматинской, Любови Малой, Гродненской, переулков Бышевского и Гродненского),
  • в частном секторе ДВРЗ-2 (Старая Дарница) (в пределах улиц Устима Кармелюка, Лохвицкой, Сивашской, Хорольской),

5. Печерский:

  • на улице Бастионная,
  • в частном секторе микрорайона "Зверинец" (в пределах улиц Бастионной, Садово-Ботанической, Зверинецкой, Ольшанской и Железнодорожного шоссе),

6. Соломенский:

  • на улице Федора Эрнста,
  • в микрорайоне Жуляны (в пределах улиц Территориальной обороны, Дмитрия Луценко, Школьной, Шевченко, Григория Гуляницкого, Киевской, Совской, Степана Рудницкого, Анны Арендт, Генерала Павленко, Березовой, Малиновой и Антина Ждановича),
  • в микрорайоне Совки (в пределах улиц Ахтырской, Петра Радченко, Холодноярской, Сигнальной, Колосковой, Пржевальского, Красной, Донской и просп. Валерия Лобановского),
  • в частном секторе микрорайона "Караваевы дачи" (в пределах улиц Комбайнеров, Татьяны Яблонской, Новополевой, Олексы Гирныка, Бориславской),

7. Подольский:

  • на проспектах Свободы и Георгия Гонгадзе,
  • на улице Натальи Ужвий,
  • в частном секторе "Кинь-Грусть" (в пределах улиц Ивана Ежакевича, Косенко, Пуща-Водицкой, Лесозащитной, Луцкой, Каневской, переулков Межевого, Андрея Кузьменко, Кобзарского)

8. Шевченковский:

  • по улицам Даниила Щербаковского и Игоря Турчина.

Добавим, что в Киеве сегодня утром 25 ноября было зафиксировано загрязнение воздуха. В каких районах ситуация самая плохая - узнайте в нашем материале.

Напомним, сегодня также продолжат действовать ограничения электроснабжения в Украине.

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КиевОтключения света