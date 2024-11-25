Киев временно может остаться без уличного освещения, но не из-за отключения света

Добавим, что в Киеве сегодня утром 25 ноября было зафиксировано загрязнение воздуха. В каких районах ситуация самая плохая - узнайте в нашем материале.

Напомним, сегодня также продолжат действовать ограничения электроснабжения в Украине.

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