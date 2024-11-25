Киев временно может остаться без уличного освещения, но не из-за отключения света

До конца 2024 г. КП "Киевгорсвет" проведет масштабный ремонт сетей наружного освещения в восьми районах столицы. Из-за этого возможны отключения фонарей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Ремонтные работы будут включать замену светильников, опор, кронштейнов и кабельных сетей.
Из-за этого возможны отключения наружного освещения, а именно в таких районах:
1. Голосеевский:
2. Дарницкий:
3. Деснянский:
4. Днепровский:
5. Печерский:
6. Соломенский:
7. Подольский:
8. Шевченковский:
Добавим, что в Киеве сегодня утром 25 ноября было зафиксировано загрязнение воздуха. В каких районах ситуация самая плохая - узнайте в нашем материале.
Напомним, сегодня также продолжат действовать ограничения электроснабжения в Украине.
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