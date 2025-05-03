Київ та ще кілька регіонів України накрила пилова буря (відео)

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили мешканців кількох регіонів України про погіршення погоди. Очікуються грози та потужні пориви вітру до 15–20 м/с.

Під час сильного вітру фахівці рекомендують щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів речі, які можуть випасти, не паркуватися під деревами, рекламними щитами чи біля ліній електропередач, а також - за можливості залишатися вдома.

Крім того, синоптики попереджали про різке похолодання. Місцями температура повітря може опуститися до +1 градуса.

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