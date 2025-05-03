Киев и еще несколько регионов Украины накрыла песчаная буря (видео)

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей нескольких регионов Украины об ухудшении погоды. Ожидаются грозы и мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Во время сильного ветра специалисты рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов вещи, которые могут выпасть, не парковаться под деревьями, рекламными щитами или возле линий электропередач, а также - по возможности оставаться дома.

Кроме того, синоптики предупреждали о резком похолодании. Местами температура воздуха может опуститься до +1 градуса.

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