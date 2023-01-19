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Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти

Фото: Київ та Одеса повертаються до планових відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Київ та Одеса сьогодні, 19 січня, перейшла до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.

Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням (для області)

Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.

Нагадаємо, вчора енергетики повідомляли, що Київ та Одеса сьогодні повернуться до стабілізаційних відключень.

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