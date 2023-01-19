Киев и Одесса вернулись к графикам отключения света: где их найти

Сегодня в Киеве и области начали действовать новые графики ограничений. Согласно им, киевляне 2 часа будут со светом. Серый цвет в графике показывает возможные отключения и гарантированные отключения.

Графики отключений по адресу в столице можно найти на сайте ДТЭК по ссылке (для области)

Фото: графики отключений света в Киеве на 19 января (dtek-kem.com.ua)

В Одессе и области сегодня тоже действуют плановые отключения электроэнергии. Регион перешел к графикам "4 через 4". Графики можно на сайте ДТЭК по ссылке.

Фото: графики отключений света в Одессе на 19 января (dtek-kem.com.ua)

В Днепропетровской и Донецкой областях ситуация остается тяжелой. В регионах действуют экстренные отключения света.