Завтра Київ може повернутися до графіків відключень світла, але є нюанс, - YASNO
Дефіцит електроенергії у Києві залишається значним. Завтра місто може повернутися до графіків, але світло вимикатимуть в усіх сірих зонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього", - написав Коваленко.
Проте, за його словами, дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра "Укренерго" дає обмеження у 938 МВт. Це означає, що відключення будуть зачіпати й світло-сірі зони графіку.
Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло про те, що дефіцит електроенергії у Києві залишається суттєвим. У столиці продовжуються екстренні відключення світла.
Окрім того, раніше у ДТЕК зазначили, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.
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