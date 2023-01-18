Завтра Київ може повернутися до графіків відключень світла, але є нюанс, - YASNO

Дефіцит електроенергії у Києві залишається значним. Завтра місто може повернутися до графіків, але світло вимикатимуть в усіх сірих зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього", - написав Коваленко.

Проте, за його словами, дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра "Укренерго" дає обмеження у 938 МВт. Це означає, що відключення будуть зачіпати й світло-сірі зони графіку.