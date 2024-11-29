Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області

Київ та область вранці 30 листопада накриє туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів, що значно ускладнить рух на дорогах та збільшить ризик аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра, 30 листопада, погода на Київщині обіцяє бути мінливою, з підвищеною небезпекою для водіїв через туман та ожеледицю на дорогах.

За прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями можливі невеликий мокрий сніг та дощ, але вдень опади не передбачаються.

Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря

Вночі: від -3° до +2°;

Вдень: 0-4° тепла;

У Києві: вночі близько 0°, вдень +1...+3°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200-500 метрів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту. Укргідрометцентр оголосила жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Погода в Україні 30 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Регіони, які охопить туман:

Волинська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область.

Рекомендації для водіїв і пішоходів

Водіям:

Знизьте швидкість руху, особливо у ранкові години.

Тримайте безпечну дистанцію між транспортними засобами.

Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари для покращення видимості.

Пішоходам:

Перетинайте дорогу лише у встановлених місцях.

Будьте уважними та обережними через можливу ожеледицю.

Туман значно знижує видимість на дорозі, що може призвести до аварій. Особливо уважними варто бути на заміських трасах та ділянках з обмеженим оглядом.