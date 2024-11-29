Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області
Київ та область вранці 30 листопада накриє туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів, що значно ускладнить рух на дорогах та збільшить ризик аварій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра, 30 листопада, погода на Київщині обіцяє бути мінливою, з підвищеною небезпекою для водіїв через туман та ожеледицю на дорогах.
За прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями можливі невеликий мокрий сніг та дощ, але вдень опади не передбачаються.
Фото: Укргідрометцентр
Температура повітря
- Вночі: від -3° до +2°;
- Вдень: 0-4° тепла;
- У Києві: вночі близько 0°, вдень +1...+3°.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200-500 метрів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту. Укргідрометцентр оголосила жовтий рівень небезпеки (І рівень).
Погода в Україні 30 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Регіони, які охопить туман:
- Волинська область;
- Рівненська область;
- Житомирська область;
- Київська область;
- Чернігівська область;
- Сумська область.
Рекомендації для водіїв і пішоходів
Водіям:
- Знизьте швидкість руху, особливо у ранкові години.
- Тримайте безпечну дистанцію між транспортними засобами.
- Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари для покращення видимості.
Пішоходам:
- Перетинайте дорогу лише у встановлених місцях.
- Будьте уважними та обережними через можливу ожеледицю.
Туман значно знижує видимість на дорозі, що може призвести до аварій. Особливо уважними варто бути на заміських трасах та ділянках з обмеженим оглядом.
Нагадаємо,що метеорологічна зима в Україні починається в грудні - після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Це зазвичай відбувається у першій декаді місяця (на півдні країни - у другій декаді).
Крім того, сьогодні, 29 листопада у західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях дощ, місцями з мокрим снігом.