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Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області

Україна, П'ятниця 29 листопада 2024 15:19
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Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області Фото: синоптики попередили про густий туман (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Київ та область вранці 30 листопада накриє туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів, що значно ускладнить рух на дорогах та збільшить ризик аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра, 30 листопада, погода на Київщині обіцяє бути мінливою, з підвищеною небезпекою для водіїв через туман та ожеледицю на дорогах.

За прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями можливі невеликий мокрий сніг та дощ, але вдень опади не передбачаються.

Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області

Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря

  • Вночі: від -3° до +2°;
  • Вдень: 0-4° тепла;
  • У Києві: вночі близько 0°, вдень +1...+3°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200-500 метрів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту. Укргідрометцентр оголосила жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Жовтий рівень небезпеки. Синоптики дали попередження для Києва та області

Погода в Україні 30 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Регіони, які охопить туман:

  • Волинська область;
  • Рівненська область;
  • Житомирська область;
  • Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область.

Рекомендації для водіїв і пішоходів

Водіям:

  • Знизьте швидкість руху, особливо у ранкові години.
  • Тримайте безпечну дистанцію між транспортними засобами.
  • Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари для покращення видимості.

Пішоходам:

  • Перетинайте дорогу лише у встановлених місцях.
  • Будьте уважними та обережними через можливу ожеледицю.

Туман значно знижує видимість на дорозі, що може призвести до аварій. Особливо уважними варто бути на заміських трасах та ділянках з обмеженим оглядом.

Нагадаємо,що метеорологічна зима в Україні починається в грудні - після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Це зазвичай відбувається у першій декаді місяця (на півдні країни - у другій декаді).

Крім того, сьогодні, 29 листопада у західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях дощ, місцями з мокрим снігом.

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