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Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и области

Украина, Пятница 29 ноября 2024 15:19
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Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и области Фото: синоптики предупредили о густом тумане (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Киев и область утром 30 ноября накроет туман. Видимость снизится до 200-500 метров, что значительно усложнит движение на дорогах и увеличит риск аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра, 30 ноября, погода в Киевской области обещает быть переменчивой, с повышенной опасностью для водителей из-за тумана и гололедицы на дорогах.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшой мокрый снег и дождь, но днем осадков не предвидится.

Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и областиФото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • Ночью: от -3° до +2°;
  • Днем: 0-4° тепла;
  • В Киеве: ночью около 0°, днем +1...+3°.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях:

Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах местами возможна гололедица, что значительно затруднит движение транспорта. Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности (I уровень).

Желтый уровень опасности. Синоптики дали предупреждение для Киева и области

Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Регионы, где ожидается туман:

  • Волынская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Сумская область.

Рекомендации для водителей и пешеходов:

Водителям:

  • Снижайте скорость движения, особенно в утренние часы.
  • Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.
  • Включите ближний свет фар или противотуманные фары для улучшения видимости.

Пешеходам:

  • Переходите дорогу только в установленных местах.
  • Будьте внимательны и осторожны из-за возможного гололеда.

Туман значительно снижает видимость на дорогах, что может привести к авариям. Особую осторожность следует соблюдать на загородных трассах и участках с ограниченной обзорностью.

Напомним,что метеорологическая зима в Украине начинается в декабре - после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону снижения. Это обычно происходит в первой декаде месяца (на юге страны - во второй декаде).

Кроме того, сегодня, 29 ноября в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

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