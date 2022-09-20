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Київ та область у найближчу годину накриє гроза

Фото: Київ та область у найближчу годину накриє гроза (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Київ та Київську область насувається гроза. Мешканців попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У столиці та області у найближчу годину 20 вересня зі збереженням до кінця доби гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Карпатах місцями насипало снігу вище коліна.

Завтра на всій території України прогнозують невеликий дощ.

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