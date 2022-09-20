Киев и область в ближайшие дни накроет гроза

На Киев и Киевскую область надвигается гроза. Жителей предупреждают о желтом уровне опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В столице и области в ближайшее время 20 сентября с сохранением до конца суток гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Карпатах местами насыпало снега выше колена.
Завтра на всей территории Украины прогнозируют небольшой дождь.
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