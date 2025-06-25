На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: як підготуватись до негоди

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.

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