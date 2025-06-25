На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогоде

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

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