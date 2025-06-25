ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україну повертаються спека та грози: чого очікувати від погоди завтра

Середа 25 червня 2025 12:15
UA EN RU
В Україну повертаються спека та грози: чого очікувати від погоди завтра Фото: синоптики попередили про спеку та грози (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україну повертається спека, завтра повітря прогріється до +31°. Можливі грози, особливо на півночі та в центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, перші дні липня принесуть справжнє літнє тепло майже в усі регіони країни.

Температура повітря підніметься до +28...+34 градусів, найбільше спекотно буде на півдні та у центральних областях.

Поки що, 26 червня, в Україні трохи прохолодніше. На півночі температура коливатиметься в межах +19...+22 градусів, на заході +22...+25, а в Закарпатті місцями до +30 градусів.

У центрі країни повітря прогріється до +26...+28 градусів, на сході до +21...+26 градусів, на півдні - +27...+31 градус.

Дощі з грозами очікуються вночі на півночі та в центрі України. Вдень 26 червня опади пройдуть лише на сході та Сумщині. Загалом - сонячно.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с, у більшості областей пориви до 15-20 м/с.

Погода в Києві

У Києві найближчої ночі очікується дощ із грозою, вдень 26 червня буде сонячно. Температура триматиметься на рівні +20...+22 градусів. Вітер посилиться до 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Окрім цього РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України