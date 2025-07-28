На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

Нагадаємо, що сьогодні 28 липня в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.