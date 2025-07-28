На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности

Напомним, что сегодня 28 июля в Украине ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.