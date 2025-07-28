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На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности

Понедельник 28 июля 2025 11:02
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На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности Фото: синоптики объявили желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Киевскую область надвигается мощная непогода. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

В Киеве и области до конца дня 28 июля прогнозируют значительный дождь и грозы. В отдельных районах Киевщины возможен град и шквалы 15-20 м/с.

Укргидрометцентр объявил I уровень опасности - желтый.

На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности

Ухудшение погоды может осложнить работу энергетиков, строителей, коммунальных служб, а также движение транспорта.

Жителей призывают быть осторожными, особенно во время грозы.

Что рекомендуют специалисты

В КГГА отметили, что во время непогоды следует избегать пребывания возле рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом автомобили.

  • В случае подтопления проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" 044 284 74 19.
  • Если упало дерево или сломанные ветки препятствуют движению - звоните в "Киевзеленстрой" 044 272 40 18.
  • В случае опасности для жизни или серьезной аварии - обращайтесь к спасателям - 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
  • Если есть пострадавшие - 103.
  • При неисправности светофоров или знаков - 050 387 35 42 (ЦОДР).

Напомним, что сегодня 28 июля в Украине ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.

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