На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности

На Киевскую область надвигается мощная непогода. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

В Киеве и области до конца дня 28 июля прогнозируют значительный дождь и грозы. В отдельных районах Киевщины возможен град и шквалы 15-20 м/с. Укргидрометцентр объявил I уровень опасности - желтый. Ухудшение погоды может осложнить работу энергетиков, строителей, коммунальных служб, а также движение транспорта. Жителей призывают быть осторожными, особенно во время грозы. Что рекомендуют специалисты В КГГА отметили, что во время непогоды следует избегать пребывания возле рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом автомобили. В случае подтопления проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" 044 284 74 19.

044 284 74 19. Если упало дерево или сломанные ветки препятствуют движению - звоните в "Киевзеленстрой" 044 272 40 18.

044 272 40 18. В случае опасности для жизни или серьезной аварии - обращайтесь к спасателям - 101 или 044 430 37 13 (КАРС).

Если есть пострадавшие - 103.

При неисправности светофоров или знаков - 050 387 35 42 (ЦОДР).