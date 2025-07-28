На Киев и область надвигается непогода: объявлен желтый уровень опасности
На Киевскую область надвигается мощная непогода. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.
В Киеве и области до конца дня 28 июля прогнозируют значительный дождь и грозы. В отдельных районах Киевщины возможен град и шквалы 15-20 м/с.
Укргидрометцентр объявил I уровень опасности - желтый.
Ухудшение погоды может осложнить работу энергетиков, строителей, коммунальных служб, а также движение транспорта.
Жителей призывают быть осторожными, особенно во время грозы.
Что рекомендуют специалисты
В КГГА отметили, что во время непогоды следует избегать пребывания возле рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом автомобили.
- В случае подтопления проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" 044 284 74 19.
- Если упало дерево или сломанные ветки препятствуют движению - звоните в "Киевзеленстрой" 044 272 40 18.
- В случае опасности для жизни или серьезной аварии - обращайтесь к спасателям - 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
- Если есть пострадавшие - 103.
- При неисправности светофоров или знаков - 050 387 35 42 (ЦОДР).
Напомним, что сегодня 28 июля в Украине ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы.
В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.
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