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На Київ та область насувається гроза: як діяти при небезпеці

Ілюстративне фото: Київ та область накриє гроза 22 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та області в найближчі години, 22 липня, очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

"У найближчі 3 години 22 липня з утриманням вночі 23 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.

Як діяти у негоду

Варто нагадати, що через погану погоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Окрім цього рекомендується щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

 

Злива у Києві

Минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Водночас, синоптик Наталка Діденко попередила, що завтра у частині областей України можливі зливи, а погода буде контрастною.

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