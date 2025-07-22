ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грози та злива вночі, спека вдень: де в Україні зіпсується погода 23 липня (карта)

Вівторок 22 липня 2025 12:35
UA EN RU
Грози та злива вночі, спека вдень: де в Україні зіпсується погода 23 липня (карта) Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу, 23 липня, частину території України накриють зливи з грозами. А ось температура повітря зазнаватиме незначних коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра дощі з грозами найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, можливо зачепить і Донеччину.

"Ще хіба найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту також подощить і погримить на півночі та в центральних областях України. Ще трохи в Карпатах", - пише Діденко.
Грози та злива вночі, спека вдень: де в Україні зіпсується погода 23 липня (карта)

Температура повітря завтра очікується у більшості областей від +26 до +29 градусів. А ось у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше, до +26 градусів. У південній частині та на південному сході України залишається спека, до +35 градусів.

Погода у Києві

У Києві у середу вночі очікуються грозові дощі, а вдень - без опадів. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів", - зауважила синоптик.

Злива у Києві

Нагадаємо, минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
Новини
За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні