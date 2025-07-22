На Киев и область надвигается гроза: как действовать при опасности

В Киеве и области в ближайшие часы, 22 июля, ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.
"В ближайшие 3 часа 22 июля с удержанием ночью 23 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Из-за этого объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.
Стоит напомнить, что из-за плохой погоды гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Кроме этого рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.
В то же время, синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в части областей Украины возможны ливни, а погода будет контрастной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.