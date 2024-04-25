На Київ та область насувається гроза

Раніше розповідалося, що цього тижня погода в Україні навряд чи буде теплішою, ніж минулого. Зокрема очікуються сильні дощі та грози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.