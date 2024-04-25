На Київ та область насувається гроза

На Київ та Київську область насувається сильна гроза. Вона протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози", - йдеться у повідомленні.
При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.
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