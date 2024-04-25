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На Київ та область насувається гроза

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Київ та Київську область насувається сильна гроза. Вона протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози", - йдеться у повідомленні. 

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки. 

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Рекомендується:

  • Зберігати підвищену уважність та обережність.
  • Слідкувати за повідомленнями про можливе погіршення погодних умов.
  • Дотримуватися рекомендацій органів влади та ДСНС.

Раніше розповідалося, що цього тижня погода в Україні навряд чи буде теплішою, ніж минулого. Зокрема очікуються сильні дощі та грози.

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