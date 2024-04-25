На Киев и область надвигается гроза

Ранее рассказывалось, что на этой неделе погода в Украине вряд ли будет теплее, чем на прошлой. В частности, ожидаются сильные дожди и грозы.

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