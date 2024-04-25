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На Киев и область надвигается гроза

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Киев и Киевскую область надвигается сильная гроза. Она продержится над столичным регионом до конца суток 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля грозы", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили первый уровень угрозы.

Первый уровень опасности (желтый) означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Рекомендуется:

  • Сохранять повышенную внимательность и осторожность.
  • Следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.
  • Соблюдать рекомендации органов власти и ГСЧС.

Ранее рассказывалось, что на этой неделе погода в Украине вряд ли будет теплее, чем на прошлой. В частности, ожидаются сильные дожди и грозы.

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