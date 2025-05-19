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Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годину

Понеділок 19 травня 2025 13:10
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Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годину На Київську область просто зараз насувається негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та Київської області про різке погіршення погоди. Небезпечні метеорологічні явища прогнозують вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якої погоди чекати в Києві та області найближчим часом

Згідно з інформацією УкрГМЦ, найближчим часом небезпечні метеорологічні явища ймовірні:

  • по місту Києву;
  • у Київській області.

Зазначається, що вже впродовж найближчої години мешканців регіону може "накрити" гроза.

Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця доби 19 травня".

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годинуПопередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж понеділка погода в Києві та області - хмарна, з проясненнями.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 15°C;
  • по області - від 12 до 17 градусів тепла.

Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годинуПрогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україні припиняться дощі та потеплішає.

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