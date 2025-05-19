Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годину
Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та Київської області про різке погіршення погоди. Небезпечні метеорологічні явища прогнозують вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Якої погоди чекати в Києві та області найближчим часом
Згідно з інформацією УкрГМЦ, найближчим часом небезпечні метеорологічні явища ймовірні:
- по місту Києву;
- у Київській області.
Зазначається, що вже впродовж найближчої години мешканців регіону може "накрити" гроза.
Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця доби 19 травня".
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В цілому ж, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж понеділка погода в Києві та області - хмарна, з проясненнями.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 15°C;
- по області - від 12 до 17 градусів тепла.
Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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