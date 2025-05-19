Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годину

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та Київської області про різке погіршення погоди. Небезпечні метеорологічні явища прогнозують вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз погоди в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж понеділка погода в Києві та області - хмарна, з проясненнями.

Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця доби 19 травня".

Зазначається, що вже впродовж найближчої години мешканців регіону може "накрити" гроза.

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