Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший час
Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и Киевской области о резком ухудшении погоды. Опасные метеорологические явления прогнозируют уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какой погоды ждать в Киеве и области в ближайшее время
Согласно информации УкрГМЦ, в ближайшее время опасные метеорологические явления вероятны:
- по городу Киеву;
- в Киевской области.
Отмечается, что уже в течение ближайшего часа жителей региона может "накрыть" гроза.
Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца суток 19 мая".
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом же, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение понедельника погода в Киеве и области - облачная, с прояснениями.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 15°C;
- по области - от 12 до 17 градусов тепла.
Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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