ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший час

Понедельник 19 мая 2025 13:10
UA EN RU
Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший час На Киевскую область прямо сейчас надвигается непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и Киевской области о резком ухудшении погоды. Опасные метеорологические явления прогнозируют уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой погоды ждать в Киеве и области в ближайшее время

Согласно информации УкрГМЦ, в ближайшее время опасные метеорологические явления вероятны:

  • по городу Киеву;
  • в Киевской области.

Отмечается, что уже в течение ближайшего часа жителей региона может "накрыть" гроза.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца суток 19 мая".

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший часПредупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение понедельника погода в Киеве и области - облачная, с прояснениями.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 15°C;
  • по области - от 12 до 17 градусов тепла.

Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший часПрогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Украине прекратятся дожди и потеплеет.

Читайте также, что известно о "погодных итогах" за первую декаду мая 2025 года и какие растения больше всего пострадали от майских заморозков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину