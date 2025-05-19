Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший час

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и Киевской области о резком ухудшении погоды. Опасные метеорологические явления прогнозируют уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение понедельника погода в Киеве и области - облачная, с прояснениями.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца суток 19 мая".

Отмечается, что уже в течение ближайшего часа жителей региона может "накрыть" гроза.

Согласно информации УкрГМЦ, в ближайшее время опасные метеорологические явления вероятны:

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