Головна » Життя » Суспільство

Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтра

П'ятниця 28 листопада 2025 16:06
Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтра Завтра у Києві та області ймовірні небезпечні метеорологічні явища (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища у суботу, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди завтра в Києві та області

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, впродовж доби 29 листопада погода у столиці України та в Київській області буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не передбачається. Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища:

  • вночі 29 листопада;
  • вранці 29 листопада.

Йдеться про туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 м.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Температура повітря вночі, згідно з прогнозом синоптиків:

  • у Києві - від 2 до 4 градусів вище нуля;
  • по області - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • у Києві - до 7-9°C;
  • по області - до 4-9°C.

Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтраПопередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода по Україні в цілому

В цілому, згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода в Україні впродовж суботи буде хмарною, з проясненнями.

Опади у вигляді невеликого дощу можливі лише в Одеській області вночі.

Вночі та вранці - у більшості областей туман. Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - від 3 до 8 градусів тепла;
  • на решті території - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Температура повітря вдень:

  • на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - 7-12°C;
  • у Криму - до +16 градусів за Цельсієм;
  • на решті території України - 4-9°C.

Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтраПрогноз погоди на 29 листопада по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Крім того, синоптики пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Гідрометцентр Київ Погода в Україні Погода в Києві Погода на день Метеоролог Осінь
