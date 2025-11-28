Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтра
Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища у суботу, 29 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чого чекати від погоди завтра в Києві та області
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, впродовж доби 29 листопада погода у столиці України та в Київській області буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не передбачається. Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
При цьому синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища:
- вночі 29 листопада;
- вранці 29 листопада.
Йдеться про туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 м.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Температура повітря вночі, згідно з прогнозом синоптиків:
- у Києві - від 2 до 4 градусів вище нуля;
- по області - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
- у Києві - до 7-9°C;
- по області - до 4-9°C.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Якою буде погода по Україні в цілому
В цілому, згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода в Україні впродовж суботи буде хмарною, з проясненнями.
Опади у вигляді невеликого дощу можливі лише в Одеській області вночі.
Вночі та вранці - у більшості областей туман. Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - від 3 до 8 градусів тепла;
- на решті території - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.
Температура повітря вдень:
- на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - 7-12°C;
- у Криму - до +16 градусів за Цельсієм;
- на решті території України - 4-9°C.
Прогноз погоди на 29 листопада по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
