Київ та область накриє небезпечна погода: що прогнозують синоптики на завтра

Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища у суботу, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди завтра в Києві та області

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, впродовж доби 29 листопада погода у столиці України та в Київській області буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не передбачається. Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища:

вночі 29 листопада;

вранці 29 листопада.

Йдеться про туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 м.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Температура повітря вночі, згідно з прогнозом синоптиків:

у Києві - від 2 до 4 градусів вище нуля;

по області - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

у Києві - до 7-9°C;

по області - до 4-9°C.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода по Україні в цілому

В цілому, згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода в Україні впродовж суботи буде хмарною, з проясненнями.

Опади у вигляді невеликого дощу можливі лише в Одеській області вночі.

Вночі та вранці - у більшості областей туман. Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - від 3 до 8 градусів тепла;

на решті території - від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Температура повітря вдень:

на півдні країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - 7-12°C;

у Криму - до +16 градусів за Цельсієм;

на решті території України - 4-9°C.

Прогноз погоди на 29 листопада по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)