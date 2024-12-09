Київ та область накриє густий туман: водіям нагадали правила безпеки на дорогах

Синоптики попереджають про туман у столиці та Київській області, який утримається до кінця дня 9 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки (І рівень).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошують, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Для безпечного руху в умовах обмеженої видимості водіям рекомендують:
Пішоходам радять бути особливо обережними та використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб залишатися помітними для водіїв у тумані та в темний час доби.
Нагадаємо, у новому робочому тижні в Україні очікується значне потепління. Температура повітря підніметься до +13 градусів, що нагадуватиме весняну погоду. Країна почала готуватися до потепління з вихідних – у неділю, 8 грудня, у Криму зафіксували максимальну температуру +13 градусів. Водночас уночі на сході, півночі та частково в Київській області ще трималися мінусові показники.
Також ми розповідали, що туман і ожеледиця в Києві спостерігаються не перший день. У КМДА повідомили, що техніка та спеціалісти готові розпочати протиожеледну обробку доріг. У першу чергу планується обробляти мости, шляхопроводи, бруковані ділянки, а також спуски й підйоми.
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