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Київ та область накриє густий туман: водіям нагадали правила безпеки на дорогах

Фото: Туман у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Синоптики попереджають про туман у столиці та Київській області, який утримається до кінця дня 9 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки (І рівень).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошують, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Для безпечного руху в умовах обмеженої видимості водіям рекомендують:

  • знизити швидкість
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
  • дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями
  • за необхідності зупинки – увімкнути аварійну сигналізацію
  • уникати різких маневрів

Пішоходам радять бути особливо обережними та використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб залишатися помітними для водіїв у тумані та в темний час доби.

Нагадаємо, у новому робочому тижні в Україні очікується значне потепління. Температура повітря підніметься до +13 градусів, що нагадуватиме весняну погоду. Країна почала готуватися до потепління з вихідних – у неділю, 8 грудня, у Криму зафіксували максимальну температуру +13 градусів. Водночас уночі на сході, півночі та частково в Київській області ще трималися мінусові показники.

Також ми розповідали, що туман і ожеледиця в Києві спостерігаються не перший день. У КМДА повідомили, що техніка та спеціалісти готові розпочати протиожеледну обробку доріг. У першу чергу планується обробляти мости, шляхопроводи, бруковані ділянки, а також спуски й підйоми.

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