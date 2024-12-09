Київ та область накриє густий туман: водіям нагадали правила безпеки на дорогах

Нагадаємо, у новому робочому тижні в Україні очікується значне потепління. Температура повітря підніметься до +13 градусів, що нагадуватиме весняну погоду. Країна почала готуватися до потепління з вихідних – у неділю, 8 грудня, у Криму зафіксували максимальну температуру +13 градусів. Водночас уночі на сході, півночі та частково в Київській області ще трималися мінусові показники.

Також ми розповідали, що туман і ожеледиця в Києві спостерігаються не перший день. У КМДА повідомили, що техніка та спеціалісти готові розпочати протиожеледну обробку доріг. У першу чергу планується обробляти мости, шляхопроводи, бруковані ділянки, а також спуски й підйоми.

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