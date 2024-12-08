Весна посеред грудня. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок-вівторок, 9-10 грудня

До потепління погода в Україні почала готуватися з вихідних. У неділю, 8 грудня, температура, зокрема, в Криму, піднялася до +13 градусів. І це при тому, що на сході та частково на півночі (із заходом на Київ) вночі ще зберігалася мінусова температура.

У понеділок, 9 грудня, синоптики прогнозують "плюси" навіть уночі. Зокрема, максимально температура підніметься в Криму, до +13 градусів. Найхолодніше буде на сході, півночі та в західних регіонах. У тих областях, які розташовані ближче до півдня, буде тепліше, вдень на рівні +7 градусів. Що стосується опадів, то дощі пройдуть скрізь, крім:

Чернігівської, Сумської, Києва, Київської;

Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської;

Харківської, Донецької, Луганської областей.

У вівторок, 10 грудня, потепління в Україні втримається - і вночі, і вдень. Дощі при цьому заллють усю Україну. У Криму буде найтепліше, в межах +11...+13 градусів. При цьому, як і в понеділок, найтепліше буде в регіонах, прилеглих до південних областей.

Погода в Україні 9-10 грудня (meteo.gov.ua)

Середа-четвер, 11-12 грудня

У середу, 11 грудня, потепління почне "здавати позиції". Нічні "мінуси" проявляться на крайньому заході та крайній півночі, а саме:

у Волинській, Львівській областях, на Прикарпатті;

у Сумській області.

Удень найтепліше буде на півдні, у Криму до +10 градусів. Найхолодніше вдень буде в Сумській, Волинській, Львівській областях. У ці регіони повернуться денні "мінуси".

Щодо опадів, то дощі продовжать заливати всю територію України. Причому на заході з переходом на центр України дощі перемішаються зі снігом. У Києві теж буде сніг із дощем, і вдень і вночі в межах 0...+2.

У четвер, 12 грудня, температура значно знизиться до +7 у Криму. Уночі мінусова температура очікується в усіх західних областях та на Сумщині.

На півдні, на південному сході та на сході пройдуть дощі. У Миколаївській та Одеській областях до дощів приєднається сніг, як і в інших областях, починаючи з Житомирської області з переходом на центр. Також сніг із дощем імовірний у Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Без опадів буде на заході та в Чернігівській області. У Києві прийде зима у вигляді снігу з дощем, вночі та вдень до +2.

Погода в Україні 11-12 грудня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, опади з території України підуть. При цьому в усіх областях значно похолодає. Невеликі, але "мінуси" варто чекати в більшості регіонів, як вдень, так і вночі. Створюватиметься відчуття, що потепління і не було.

Найтепліше буде в Криму, в Одеській області та на Закарпатті, вдень до +4 градусів. У Києві буде без опадів, уночі -1...-3, удень - -1...+1 градусів.

Погода в Україні 13 грудня (meteo.gov.ua)