Киян попередили про небезпеку на дорогах через погодні умови

Погода в Києві 8 грудня погіршилася. Киян попередили про ожеледицю та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та патрульну поліцію в Telegram.

Також сьогодні Київ накрив густий туман, що ускладнює ситуацію на дорогах. Патрульна поліція радить водіям:

Як зазначила КМДА, техніки та фахівці готові до протиожеледної обробки доріг. Першочергово оброблятимуть мости, шляхопроводи, покриття з бруківки, спуски та підйоми.

Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки. Водіїв та пішоходів попередили про небезпеку на дорогах.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві та Київській області спостерігаються небезпечні погодні умови. Протягом доби на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди

Як повідомляли синоптики, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарна погода. Вдень невеликі дощі можуть бути на правобережній частині країни. На решті території без опадів.

На лівобережній частині України можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У більшості областей протягом доби очікується від +1 до +4 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть до +11.

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