Киян попередили про небезпеку на дорогах через погодні умови
Погода в Києві 8 грудня погіршилася. Киян попередили про ожеледицю та туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та патрульну поліцію в Telegram.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві та Київській області спостерігаються небезпечні погодні умови. Протягом доби на дорогах ожеледиця.
Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки. Водіїв та пішоходів попередили про небезпеку на дорогах.
Як зазначила КМДА, техніки та фахівці готові до протиожеледної обробки доріг. Першочергово оброблятимуть мости, шляхопроводи, покриття з бруківки, спуски та підйоми.
Також сьогодні Київ накрив густий туман, що ускладнює ситуацію на дорогах. Патрульна поліція радить водіям:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Прогноз погоди
Як повідомляли синоптики, сьогодні, 8 грудня, в Україні буде хмарна погода. Вдень невеликі дощі можуть бути на правобережній частині країни. На решті території без опадів.
На лівобережній частині України можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
У більшості областей протягом доби очікується від +1 до +4 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть до +11.
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