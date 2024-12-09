Київ та область накриє густий туман: водіям нагадали правила безпеки на дорогах

Синоптики попереджають про туман у столиці та Київській області, який утримається до кінця дня 9 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки (І рівень).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошують, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Для безпечного руху в умовах обмеженої видимості водіям рекомендують: знизити швидкість

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями

за необхідності зупинки – увімкнути аварійну сигналізацію

уникати різких маневрів Пішоходам радять бути особливо обережними та використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб залишатися помітними для водіїв у тумані та в темний час доби.