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Киев и область накроют густой туман: водителям напомнили правила безопасности на дорогах

Украина, Киев, Понедельник 09 декабря 2024 12:09
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Киев и область накроют густой туман: водителям напомнили правила безопасности на дорогах Фото: Туман в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Синоптики предупреждают о тумане в столице и Киевской области, который удержится до конца дня 9 декабря. Видимость будет составлять всего 200-500 метров, что соответствует желтому уровню опасности (I уровень).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подчеркивают, что погодные условия могут усложнить движение транспорта. Для безопасного движения в условиях ограниченной видимости водителям рекомендуют:

  • снизить скорость
  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом
  • соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями
  • при необходимости остановки – включить аварийную сигнализацию
  • избегать резких маневров

Пешеходам советуют быть особенно осторожными и использовать светоотражающее элементы на одежде, чтобы оставаться заметными для водителей в тумане и в темное время суток.

Напомним, в новой рабочей неделе в Украине ожидается значительное потепление. Температура воздуха поднимется до +13 градусов, что напоминает весеннюю погоду. Страна начала готовиться к потеплению с выходных – в воскресенье, 8 декабря, в Крыму зафиксировали максимальную температуру +13 градусов. В то же время, ночью на востоке, севере и частично в Киевской области еще держались минусовые показатели.

Также мы рассказывали, что туман и гололедица в Киеве наблюдаются не первый день. В КГГА сообщили, что техника и специалисты готовы начать противогололедную обработку дорог. В первую очередь планируется обрабатывать мосты, путепроводы, мощеные участки, а также спуски и подъемы.

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