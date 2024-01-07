UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики

Фото: Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Північні, східні та частину центральних областей охопила повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:53 повітряну тривогу було оголошено в: 

  • Донецькій; 
  • Харківській;
  • Полтавській; 
  • Сумській; 
  • Чернігівській;
  • Житомирській; 
  • Черкаській; 
  • Київській областях. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння. 

Не перша тривога 

Близько о 10 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача МіГ-31К з Північної Осетії. 

Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Дніпра. Через деякий час повітряне командування "Схід" підтвердило її збиття

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Українівоздушная тревога