Київ та Лондон укладуть торговельну угоду в обмін на післявоєнне відновлення України, - ЗМІ

Україна і Велика Британія укладуть торговельну угоду, в обмін на яку британські компанії займуться післявоєнним відновленням України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання I News.

Джерела видання заявляють, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у відновленні українських міст після війни. У той час як британські будівельні фірми будуть "у перших рядах" претендентів на отримання будівельних контрактів.

На сьогодні, за оцінками Світового банку, на відновлення і заміну руйнувань, завданих Україні внаслідок війни з Росією, знадобиться понад 320 млрд фунтів стерлінгів, але війна ще не закінчилася, і ця цифра зростатиме.

"Такі угоди з ЄС і США, звісно, шукатимуться, оскільки ми повинні дякувати всім країнам, які допомагають нам у досягненні перемоги. Але це займе більше часу через необхідні процеси. З Великою Британією ж ми можемо зняти слухавку телефону, запропонувати ідею, і якщо вона їм сподобається, то угоду може бути укладено", - заявило джерело видання.

Уряди України та Великої Британії також обговорили перспективу укладення післявоєнної двосторонньої угоди про вільну торгівлю, яка охоплюватиме право на роботу громадян кожної країни в обох державах, відкриття британських виробників в Україні, експорт харчових продуктів, споживчих товарів і послуг. Іншими словами, це потенційно найвигідніша торговельна угода, яку Велика Британія уклала після Brexit.

За словами джерел, британські фірми посідають "перше місце в списку", коли йдеться про післявоєнне відновлення України.

Відновлення України

В Україні внаслідок російських ракетних обстрілів і атак дронів частково зруйновані міста. При цьому більшість міст стерті з лиця землі, оскільки там відбувалися бойові дії. Йдеться, серед іншого, і про Бахмут.

Євросоюз ще минулого року пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.

До того ж, Україна отримала нові домовленості щодо відновлення від союзників.

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