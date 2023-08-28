Киев и Лондон заключат торговое соглашение в обмен на послевоенное восстановление Украины, - СМИ

Украина и Великобритания заключат торговое соглашение, в обмен на которое британские компании займутся послевоенным восстановлением Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание I News.

Источники издания заявляют, что Великобритания будет играть важную роль в восстановлении украинских городов после войны. В то время как британские строительные фирмы будут "в первых рядах" претендентов на получение строительных контрактов.

На сегодняшний день, по оценкам Всемирного банка, на восстановление и замену разрушений, нанесенных Украине в результате войны с Россией, потребуется более 320 млрд фунтов стерлингов, но война еще не закончилась, и эта цифра будет расти.

"Такие соглашения с ЕС и США, конечно, будут искаться, поскольку мы должны благодарить все страны, которые помогают нам в достижении победы. Но это займет больше времени из-за необходимых процессов. С Великобританией же мы можем снять трубку телефона, предложить идею, и если она им понравится, то сделка может быть заключена", - заявил источник издания.

Правительства Украины и Великобритании также обсудили перспективу заключения послевоенного двустороннего соглашения о свободной торговле, которое будет охватывать право на работу граждан каждой страны в обоих государствах, открытие британских производителей в Украине, экспорт продуктов питания, потребительских товаров и услуг. Другими словами, это потенциально самая выгодная торговая сделка, которую Великобритания заключила после Brexit.

По словам источников, британские фирмы занимают "первое место в списке", когда речь идет о послевоенном восстановлении Украины.

Восстановление Украины

В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство город стерты с лица земли, поскольку там проходили боевые действия. Речь идет, среди прочего и про Бахмут.

Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.

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