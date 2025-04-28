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Київ та більшу частину України охопила повітряна тривога: в чому причина

Фото: у Києві та більшу частину України охопила повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:19 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Одеській області; 
  • Херсонській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: повітряна тривога станом на 11:19 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. У тому ж числі повідомляють про: 

  • ціль на півночі Полтавської області в західному напрямку; 
  • ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) над Черкасами. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни країна-терорист регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар потрапляє часто й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу. Лише за останній тиждень українська протиповітряна оборона (ППО) загалом знищила 841 ціль:

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Війна в УкраїніПовітряна тривога