Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны страна-террорист регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар попадает часто и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:

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