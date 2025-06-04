На Київ суне похолодання? Синоптики пояснили, чого насправді чекати від погоди

Чому погодні умови зараз такі мінливі

Експерт повідомила, що нині на погоду - як у Києві та області, так і в Україні в цілому - впливають атмосферні фронти.

"У нас вчора пройшов атмосферний фронт і надійшла більш така, помірна температура, повітряна маса. І сьогодні в нас дійсно в Києві 22-24°С", - пояснила синоптик.

Водночас завтра, за її словами, погода очікується знову без опадів, з температурою повітря 26-28°С.

"В цілому характер погоди в нас переважатиме такий, що в нас будуть чергування - проходження атмосферних фронтів у найближчій синоптичній перспективі", - поділилась Птуха.

Йдеться як про цей тиждень, так і про початок наступного.

Представниця УкрГМЦ розповіла, що погодні умови найближчим часом будуть чергуватись:

то пройде атмосферний фронт (як, наприклад, вчора ввечері й сьогодні вночі) і трішки знизить температуру в деяких регіонах, спричинить дощі, подекуди - грози, навіть окремі град та шквали;

то знову буде період підвищеного атмосферного тиску - така собі "перерва без опадів", з досить відчутним прогрівом приземного шару повітря.

"І з температурами навіть подекуди до 30 градусів тепла (на півдні, сході, в центрі - навіть трішечки вище)", - уточнила синоптик.

Якої погоди чекати впродовж вихідних

"Якщо говорити саме про вихідні... то 7 червня у нас у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях - місцями короткочасні дощі, грози", - розповіла експерт.

На решті територій погода очікується без опадів.

"А 8 червня у нас - без опадів у більшості регіонів. Лише у західних та в Житомирській областях вдень - короткочасний дощ і гроза", - повідомила синоптик.

При цьому температурний фон розподілятиметься досить одноманітно:

вночі - близько 15-21°С;

вдень - 27-33 градуси вище нуля.

Чи ймовірне тривале похолодання наступного тижня

За словами Птухи, у столиці України є ймовірність коливання температури.

"Дійсно, в нас до вихідних - поступове підвищення температурних показників. І на понеділок. А ось у вівторок (в середині наступного тижня) - там може проходити атмосферний фронт", - розповіла експерт.

Вона додала, що згідно з розрахунками, які є на сьогодні, "можливе навіть формування локального циклону". Проте до настання цих дат "ще багато чого може змінитися".

"За рахунок циклону, звичайно, можуть бути більш інтенсивні опади. Але, знову ж таки, поки що - за розрахунками на сьогодні - вони більше переважають по лінії центральних областей і північних, скажімо так", - повідомила синоптик.

З огляду на це і прогрів приземного шару повітря може бути не такий інтенсивний.

"Але це, знову ж таки, чергування теплого періоду без опадів і проходження атмосферних фронтів, або циклонів. Коли в нас опади, тоді й температура - нижча", - зауважила Птуха.

Тобто поки що, за її словами, про похолодання, яке б мало довготривалу перспективу, не йдеться.

"Але коливання зберігаються. Тобто навіть ось ці високі значення температури, які на вихідних будуть, довго не протримаються", - підсумувала представниця УкрГМЦ.