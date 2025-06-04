На Киев надвигается похолодание? Синоптики объяснили, чего на самом деле ждать от погоды

Почему погодные условия сейчас такие изменчивые

Эксперт сообщила, что сейчас на погоду - как в Киеве и области, так и в Украине в целом - влияют атмосферные фронты.

"У нас вчера прошел атмосферный фронт и поступила более такая, умеренная температура, воздушная масса. И сегодня у нас действительно в Киеве 22-24°С", - объяснила синоптик.

В то же время завтра, по ее словам, погода ожидается снова без осадков, с температурой воздуха 26-28°С.

"В целом характер погоды у нас будет преобладать такой, что у нас будут чередования - прохождение атмосферных фронтов в ближайшей синоптической перспективе", - поделилась Птуха.

Речь идет как об этой неделе, так и о начале следующей.

Представительница УкрГМЦ рассказала, что погодные условия в ближайшее время будут чередоваться:

то пройдет атмосферный фронт (как, например, вчера вечером и сегодня ночью) и немного снизит температуру в некоторых регионах, повлечет дожди, местами - грозы, даже отдельные град и шквалы;

то снова будет период повышенного атмосферного давления - такой себе "перерыв без осадков", с достаточно ощутимым прогревом приземного слоя воздуха.

"И с температурами даже местами до 30 градусов тепла (на юге, востоке, в центре - даже немного выше)", - уточнила синоптик.

Какой погоды ждать в течение выходных

"Если говорить именно о выходных... то 7 июня у нас в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях - местами кратковременные дожди, грозы", - рассказала эксперт.

На остальных территориях погода ожидается без осадков.

"А 8 июня у нас - без осадков в большинстве регионов. Только в западных и в Житомирской областях днем - кратковременный дождь и гроза", - сообщила синоптик.

При этом температурный фон будет распределяться достаточно однообразно:

ночью - около 15-21°С;

днем - 27-33 градуса выше нуля.

Вероятно ли длительное похолодание на следующей неделе

По словам Птухи, в столице Украины есть вероятность колебания температуры.

"Действительно, у нас до выходных - постепенное повышение температурных показателей. И на понедельник. А вот во вторник (в середине следующей недели) - там может проходить атмосферный фронт", - рассказала эксперт.

Она добавила, что согласно расчетам, которые есть на сегодня, "возможно даже формирование локального циклона". Однако до наступления этих дат "еще многое может измениться".

"За счет циклона, конечно, могут быть более интенсивные осадки. Но, опять же, пока что - по расчетам на сегодня - они больше преобладают по линии центральных областей и северных, скажем так", - сообщила синоптик.

Учитывая это и прогрев приземного слоя воздуха может быть не такой интенсивный.

"Но это, опять же, чередование теплого периода без осадков и прохождения атмосферных фронтов, или циклонов. Когда у нас осадки, тогда и температура - ниже", - отметила Птуха.

То есть пока, по ее словам, о похолодании, которое бы имело долговременную перспективу, речь не идет.

"Но колебания сохраняются. То есть даже вот эти высокие значения температуры, которые на выходных будут, долго не продержатся", - подытожила представительница УкрГМЦ.