На Київ суне негода: оголошено штормове попередження

За даними синоптиків, 6 серпня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень очікується короткочасний дощ і гроза. В окремих районах можливий град та шквали вітру 15-20 м/с.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +24...+29. У Києві вночі прогнозують +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Рівні небезпеки

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки є частиною системи оповіщення про небезпечні погодні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони дозволяють оцінити ступінь загрози для населення та важливих об’єктів інфраструктури.

Жовтий рівень (І ступінь небезпеки):

Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними;

Можливі локальні порушення в роботі транспорту та енергопостачання, а також підвищений ризик для людей, що перебувають на вулиці;

Рекомендується бути обережними та уникати необережних дій.

Помаранчевий рівень (ІІ ступінь небезпеки):