На Киев надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 6 августа в Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью прогнозируют +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Уровни опасности

Желтый и оранжевый уровни опасности являются частью системы оповещения об опасных погодных явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они позволяют оценить степень угрозы для населения и важных объектов инфраструктуры.

Желтый уровень (І степень опасности):

Погодные условия могут быть потенциально опасными;

Возможны локальные нарушения в работе транспорта и энергоснабжения, а также повышенный риск для людей, находящихся на улице;

Рекомендуется быть осторожными и избегать неосторожных действий.

Оранжевый уровень (II степень опасности):