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На Киев надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение

Фото: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 6 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 6 августа, в Киеве и области прогнозируют грозы, град и шквалы. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 6 августа в Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью прогнозируют +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Уровни опасности

Желтый и оранжевый уровни опасности являются частью системы оповещения об опасных погодных явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они позволяют оценить степень угрозы для населения и важных объектов инфраструктуры.

Желтый уровень (І степень опасности):

  • Погодные условия могут быть потенциально опасными;
  • Возможны локальные нарушения в работе транспорта и энергоснабжения, а также повышенный риск для людей, находящихся на улице;
  • Рекомендуется быть осторожными и избегать неосторожных действий.

Оранжевый уровень (II степень опасности):

  • Погодные условия являются опасными;
  • Существенные осложнения в повседневной жизни: сильные ливни, грозы, шквалы, возможны подтопления;
  • Возможны перебои в транспортном сообщении, аварии и повреждения инфраструктуры;
  • Рекомендуется максимально ограничить передвижение и внимательно следить за сообщениями ГСЧС.

 

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные Львовскую область накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

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КиевШтормовое предупреждениеНепогода в Украине