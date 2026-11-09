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Київ став у заторах: що відомо про транспортний колапс у столиці 9 листопада

09:00 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: Київ скували затори вранці 9 листопада (t.me/kyivoperat)

Київ вранці 9 листопада охопив транспортний колапс. На ключових артеріях та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, час очікування на деяких ділянках сягає близько години.

РБК-Україна зібрало в матеріалі, що відомо про ситуацію на дорогах столиці і скільки коштує таксі.

"Паралізовані" мости та затримки понад 50 хвилин

Найскладніша ситуація спостерігається на підходах до переправ з лівого на правий берег:

Північний міст: Рух практично паралізовано - через функціонування лише однієї смуги (рух перекритий через наслідки атаки РФ) утворився величезний корок. З лівого на правий берег курсує лише громадський транспорт. З правого на лівий - громадський транспорт і легкові автомобілі. У пастці опинилися як приватні авто, так і карети швидкої допомоги та автомобілі поліції. Чимало містян змушені йти через міст пішки.

Міст Патона та Подільський мостовий перехід: Через обмеження на Північному мосту основний потік транспорту перенаправлено на інші переправи, що спричинило суттєві затори на підходах до мосту Патона та у напрямку Подільського мосту.

Також в мережі пишуть про величезні черги на зупинках на лівому березі столиці.

За даними сервісів моніторингу трафіку, найвищий рівень затримок зафіксовано на таких магістралях:

  • Воскресенський проспект - затримка сягає 53–55 хвилин;
  • Харківське шосе - тягнучка на 30 хвилин;
  • Дніпровська набережна - затримка становить 28–29 хвилин;
  • Проспект Романа Шухевича - до 25 хвилин у заторі;
  • Вулиця Стеценка - затримка близько 20 хвилин;
  • Берестейський проспект - ускладнення руху до 21 хвилини;
  • Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька вулиці - затримки від 6 до 16 хвилин;

Ускладнення руху також спостерігаються на вулицях Петра Радзіня, Жилянській, Автозаводській, Івана Виговського, Великій Васильківській, Василя Стуса, проспекті Валерія Лобановського та під'їздах до Дарницької й Бессарабської площ.

Які ціни пропонують таксі

Через підвищений попит та блокування шляхів вартість поїздок між берегами дещо зросла. Для прикладу, поїздка за маршрутом Осокорки - Майдан Незалежності у популярних сервісах обійдеться:

  • Bolt: економ-клас - від 499 грн, Comfort - 599 грн, Priority - 689 грн, а Business - 759 грн.
  • Uklon: стандартний тариф коштує від 549 грн, Comfort та "Жіночий" - 601 грн, Business - 712 грн, а клас Prime сягає 948 грн.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, за можливості надавати перевагу метрополітену та залишати смугу для руху оперативно-рятувальних служб.

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