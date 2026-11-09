Київ став у заторах: що відомо про транспортний колапс у столиці 9 листопада

Київ вранці 9 листопада охопив транспортний колапс. На ключових артеріях та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, час очікування на деяких ділянках сягає близько години.
РБК-Україна зібрало в матеріалі, що відомо про ситуацію на дорогах столиці і скільки коштує таксі.
Найскладніша ситуація спостерігається на підходах до переправ з лівого на правий берег:
Північний міст: Рух практично паралізовано - через функціонування лише однієї смуги (рух перекритий через наслідки атаки РФ) утворився величезний корок. З лівого на правий берег курсує лише громадський транспорт. З правого на лівий - громадський транспорт і легкові автомобілі. У пастці опинилися як приватні авто, так і карети швидкої допомоги та автомобілі поліції. Чимало містян змушені йти через міст пішки.
Міст Патона та Подільський мостовий перехід: Через обмеження на Північному мосту основний потік транспорту перенаправлено на інші переправи, що спричинило суттєві затори на підходах до мосту Патона та у напрямку Подільського мосту.
Також в мережі пишуть про величезні черги на зупинках на лівому березі столиці.
За даними сервісів моніторингу трафіку, найвищий рівень затримок зафіксовано на таких магістралях:
Ускладнення руху також спостерігаються на вулицях Петра Радзіня, Жилянській, Автозаводській, Івана Виговського, Великій Васильківській, Василя Стуса, проспекті Валерія Лобановського та під'їздах до Дарницької й Бессарабської площ.
Через підвищений попит та блокування шляхів вартість поїздок між берегами дещо зросла. Для прикладу, поїздка за маршрутом Осокорки - Майдан Незалежності у популярних сервісах обійдеться:
Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, за можливості надавати перевагу метрополітену та залишати смугу для руху оперативно-рятувальних служб.
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