Киев стал в пробках: что известно о транспортном коллапсе в столице 9 ноября

Киев утром 9 ноября охватил транспортный коллапс. На ключевых артериях и переправах через Днепр образовались километровые пробки, время ожидания на некоторых участках составляет около часа.
РБК-Украина собрало в материале, что известно о ситуации на дорогах столицы и сколько стоит такси.
Самая сложная ситуация наблюдается на подходах к переправам с левого на правый берег:
Северный мост: Движение практически парализовано - из-за функционирования лишь одной полосы (движение перекрыто из-за последствий атаки РФ) образовалась огромная пробка. С левого на правый берег курсирует только публичный транспорт. С правого на левый - общественный транспорт и легковые автомобили. В ловушке оказались как частные автомобили, так и кареты скорой помощи и автомобили полиции. Многие горожане вынуждены идти через мост пешком.
Мост Патона и Подольский мостовой переход: Из-за ограничений на Северном мосту основной поток транспорта перенаправлен на другие переправы, что повлекло за собой существенные пробки на подходах к мосту Патона и в направлении Подольского моста.
Также в сети пишут об огромных очередях на остановках на левом берегу столицы.
По данным сервисов мониторинга трафика, самый высокий уровень задержек зафиксирован на следующих магистралях:
Осложнения движения также наблюдаются на улицах Петра Радзиня, Жилянской, Автозаводской, Ивана Выговского, Большой Васильковской, Василия Стуса, проспекте Валерия Лобановского и подъездах к Дарницкой и Бессарабской площадям.
Из-за повышенного спроса и блокирования дорог стоимость поездок между берегами несколько возросла. Например, поездка по маршруту Осокорки - Майдан Незалежности в популярных сервисах обойдется:
Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, по возможности отдавать предпочтение метрополитену и оставлять полосу для движения оперативно-спасательных служб.
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