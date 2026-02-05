Київ скували затори на тлі снігопаду: де найгірша ситуація

У Києві сьогодні зранку, 5 лютого, спостерігаються великі затори та аварії, які суттєво ускладнюють рух транспорту на тлі снігопаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів.
На основних магістралях спостерігаються значні ускладнення трафіку. Особливо погіршилась ситуація на спусках та підйомах. Зокрема, виникли затори на в'їзді у Київ з боку Житомира, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Повітряних Сил, Набережній тощо.
Також суттєво ускладнений проїзд через проспект Георгія Нарбута - водії втрачають у заторах до 46 хвилин.
Важкий рух і на Дарницькому мосту, де затримка становить близько 41 хвилини, а також на проспекті Романа Шухевича - до 38 хвилин.
Найчастіше причинами заторів стають або незначні аварії, або великогабаритні вантажівки, які не можуть подолати підйоми.
За даними синоптиків, снігова погода у столиці протримається ще кілька днів. Автомобілістам радять дотримуватись правил дорожнього руху та за можливості не залишати авто на проїжджій частині, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
За даними КМДА, 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед вони очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.
"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додали у КМДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття. Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Найхолодніше впродовж другого місяця зими у Києві було 18 січня. Тоді мінімальна температура повітря знизилась під ранок до -16,5 градусів за Цельсієм.
Також раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.