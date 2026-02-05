Київ скували затори на тлі снігопаду: де найгірша ситуація

На основних магістралях спостерігаються значні ускладнення трафіку. Особливо погіршилась ситуація на спусках та підйомах. Зокрема, виникли затори на в'їзді у Київ з боку Житомира, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Повітряних Сил, Набережній тощо.

Також суттєво ускладнений проїзд через проспект Георгія Нарбута - водії втрачають у заторах до 46 хвилин.

Важкий рух і на Дарницькому мосту, де затримка становить близько 41 хвилини, а також на проспекті Романа Шухевича - до 38 хвилин.

Найчастіше причинами заторів стають або незначні аварії, або великогабаритні вантажівки, які не можуть подолати підйоми.

За даними синоптиків, снігова погода у столиці протримається ще кілька днів. Автомобілістам радять дотримуватись правил дорожнього руху та за можливості не залишати авто на проїжджій частині, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Що кажуть у КМДА

За даними КМДА, 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед вони очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додали у КМДА.