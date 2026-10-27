Київ скували затори після обстрілу: Південний міст перекритий, метро курсує не всюди

Після балістичного обстрілу вранці 27 жовтня у Києві суттєво ускладнений рух транспорту. Затори спостерігаються як на лівому, так і на правому березі.
Що відомо про транспортний колапс в столиці - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Найскладніша ситуація склалася на лівому березі: затор перед перекритим Південним мостом тягнеться ще від Харківського масиву.
Також суттєва затримка руху спостерігається на Харківському шосе та Дарницькому мосту (затримка до 21 хвилини).
На правому березі рух транспорту також ускладнений. Згідно з даними google maps, затори зафіксовані на таких ділянках:
Масштабні затори на лівому березі виникли через обмеження роботи метрополітену та пошкодження Південного мосту, який наразі повністю перекритий для руху. На "зеленій" гілці метро тимчасово призупинено рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".
Також поліція перекриває рух транспорту вулицями біля місць прильотів.
Щоб компенсувати відсутність повноцінного руху метро, місто збільшило кількість автобусів на маршрутах.
Крім того, автобус № 72 курсує зі змінами на вул. Новокостянтинівській в обох напрямках через перекриття руху поліцією:
Щоб дістатися вранці 27 жовтня з лівого на правий берег, пасажирам таксі доведеться заплатити (з Осокорків до Майдану Незалежності):
Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами у кілька хвиль.
Внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток університету (ДТЕУ), Південний міст, лікарні та станції метро.
Загинула жінка, ще 15 людей дістали поранення.