У Києві обстрілом пошкоджено гуртожиток, у мережі пишуть про ДТЕУ

Фото: рятувальник на пожежі у Києві (Getty Images)

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Росія поцілила поряд з гуртожитком Київського університету. У мережі пишуть, що це ДТЕУ. Є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Київської МВА у Telegram та міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Росія обстріляла гуртожиток У Деснянському районі унаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження гуртожитку навчального закладу, заявили у КМВА. Пізніше Кличко додав, що влучання було біля гуртожитку одного з університетів. "У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає", - заявив він.



Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу. "20-річну дівчину госпіталізували", - каже міський голова. У соцмережах пишуть, що влучання було у гуртожиток Державного торговельно-економічного університету. Перед будівлею утворилася велика вирва від "прильоту".