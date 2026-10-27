Киев сковали пробки после обстрела: Южный мост перекрыт, метро курсирует не везде

После баллистических обстрелов утром 27 октября в Киеве существенно затруднено движение транспорта. Пробки наблюдаются как на левом, так и на правом берегу.
Что известно о транспортном коллапсе в столице - собрало РБК-Украина в материале.
Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу: пробка перед перекрытым Южным мостом тянется еще от Харьковского массива.
Существенная задержка движения наблюдается на Харьковском шоссе и Дарницком мосту (задержка до 21 минуты).
На правом берегу движение транспорта также усложнено. Согласно данным google maps, пробки зафиксированы на следующих участках:
Масштабные пробки на левом берегу возникли из-за ограничения работы метрополитена и повреждения Южного моста, который полностью перекрыт для движения. На "зеленой" ветке метро временно приостановлено движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоний хутір".
Также полиция перекрывает движение транспорта по улицам возле мест прилетов.
Чтобы компенсировать отсутствие полноценного движения метро, город увеличил количество автобусов на маршрутах.
Кроме того, автобус №72 курсирует с изменениями по ул. Новоконстантиновской в обоих направлениях из-за перекрытия движения полицией:
Чтобы добраться утром 27 октября с левого на правый берег, пассажирам такси придется заплатить (с Осокорков до Майдана Незалежности):
В связи с перекрытием Южного моста движение транспорта временно осуществляется по объездным маршрутам:
Грузовой транспорт: с Бориспольской трассы движение направляется на улицу Старобориспольскую, затем по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.
Легковой транспорт: объезд осуществляется по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную в направлении Дарницкого моста и моста Патона.
Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Киев баллистическими ракетами в несколько волн.
В результате атаки повреждено общежитие университета (ДТЭУ), Южный мост, больницы и станции метро.
Погибла женщина, еще 15 человек получили ранения.