У столиці станом на ранок понеділка, 23 листопада, спостерігається значне ускладнення руху на основних транспортних артеріях міста та в'їздах до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Maps.

Затори в Києві

За даними сервісу Google Maps, найбільші затримки наразі у напрямку центру міста та на північно-західних в'їздах до Києва.

Найбільші затори (затримка від 25 до 40 хвилин):

Вулиця Балукова - затримка до 40 хв.

Берестейський проспект - тягучка розтягнулася зі втратою часу до 38 хв.

Траса Н07 - затримка становить 30-31 хв.

Вулиця Стеценка - рух ускладнено, затримка 28 хв.

Вулиця Набережно-Рибальська - затримка 27-28 хв.

Вулиця Автозаводська - водіям доведеться витратити на 25-26 хв більше.

Середнє ускладнення руху (від 10 до 20 хвилин):

Проспект Валерія Лобановського - затримка 18 хв.

Вулиця Івана Виговського - затримка 14-15 хв.

Вулиця Жилянська - затримка 13 хв.

Проспект Георгія Нарбута (лівий берег) - затримка 12-13 хв.

Проспект Леся Курбаса - затримка 11 хв.

Траса E95 - затримка 11 хв.

Помірні затримки (до 10 хвилин):

Також ускладнено рух на Бессарабській площі (8 хв), вулиці Юрія Іллєнка (7-8 хв), проспекті Степана Бандери (6-7 хв), вулиці Вадима Гетьмана (6-7 хв), вулиці Набережно-Хрещатицькій (6 хв), бульварі Тараса Шевченка (5 хв) та вулиці Січових Стрільців (5 хв).

Зміни в роботі громадського транспорту та мостів

Варто врахувати, що із 23 листопада до 11 грудня у Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв № 16 через ремонт колій на вулиці Героїв Дніпра. За інформацією КП "Київпастранс", трамваї не курсуватимуть у будні дні з 9:30 до 16:00. На цей час для перевезення пасажирів збільшать кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 11.

Також нагадуємо про актуальний режим роботи столичних мостів (КМДА наводить дані станом на 21 листопада):

Південний міст: рух громадського транспорту відновлено в обох напрямках. З лівого на правий берег також дозволено проїзд легкових автомобілів масою до 10 тонн.

Північний міст: дозволено рух лише громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках. Проїзд легкових авто та транзитного вантажного транспорту заборонений.

Міст Патона: працює у штатному режимі з реверсивним рухом (із 6:00 до 16:00 - з лівого на правий берег, із 16:00 до 24:00 - у зворотному напрямку). Рух вантажівок заборонений.

Міст Метро: працює у штатному режимі, рух вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід та Дарницький міст: працюють у штатному режимі.

Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування поїздок та за можливості користуватися громадським транспортом.