В столице на утро понедельника, 23 ноября, наблюдается значительное усложнение движения на основных транспортных артериях города и въездах к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps.

Пробки в Киеве

По данным сервиса Google Maps, самые большие задержки в направлении центра города и на северо-западных въездах в Киев.

Самые большие пробки (задержка от 25 до 40 минут):

Улица Балукова - задержка до 40 мин.

Берестейский проспект - тянучка растянулась с потерей времени до 38 мин.

Трасса Н07 - задержка составляет 30-31 мин.

Улица Стеценко - движение затруднено, задержка 28 мин.

Улица Набережно-Рыбальская - задержка 27-28 мин.

Улица Автозаводская - водителям придется потратить на 25-26 мин больше.

Среднее усложнение движения (от 10 до 20 минут):

Проспект Валерия Лобановского - задержка 18 мин.

Улица Ивана Выговского - задержка 14-15 мин.

Улица Жилянская - задержка 13 мин.

Проспект Георгия Нарбута (левый берег) - задержка 12-13 мин.

Проспект Леся Курбаса - задержка 11 мин.

Трасса E95 - задержка 11 мин.

Умеренные задержки (до 10 минут):

Также затруднено движение на Бессарабской площади (8 мин), улице Юрия Ильенко (7-8 мин), проспекте Степана Бандеры (6-7 мин), улице Вадима Гетьмана (6-7 мин), улице Набережно-Крещатицкой (6 мин), бульваре Тараса Шевченко (5 мин) и улице Січових Стрільців.

Изменения в работе общественного транспорта и мостов

Следует учесть, что с 23 ноября по 11 декабря в Киеве временно приостанавливается движение трамваев № 16 из-за ремонта путей на улице Героев Днепра. По информации КП "Киевпасстранс", трамваи не будут курсировать в будние дни с 9:30 до 16:00. В настоящее время для перевозки пассажиров увеличат количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 11.

Также напоминаем об актуальном режиме работы столичных мостов (КГГА приводит данные по состоянию на 21 ноября):

Южный мост: движение общественного транспорта возобновлено в обоих направлениях. С левого на правый берег также разрешен проезд легковых автомобилей массой до 10 тонн.

Северный мост: разрешено движение только общественного и специального транспорта по крайней правой полосе в обоих направлениях. Проезд легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещен.

Мост Патона: работает в штатном режиме с реверсивным движением (с 6:00 до 16:00 - с левого на правый берег, с 16:00 до 24:00 - в обратном направлении). Движение грузовиков запрещено.

Мост Метро: работает в штатном режиме, движение грузового транспорта запрещено.

Подольский мостовой переход и Дарницкий мост: работают в штатном режиме.

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании поездок и при возможности пользоваться общественным транспортом.