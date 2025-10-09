Київ розширив підтримку ветеранів: хто тепер отримає гроші на авто, відпочинок чи житло

Що змінилось у програмі й де отримати консультацію

Політик розповіла, що депутати Київради підтримали важливі зміни до міської програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць" на пленарному засіданні.

Крім того, з урахуванням положень загальнодержавної Стратегії ветеранської політики до 2030 року, програму було продовжено ще на два роки.

Хонда повідомила також, про які основні зміни йдеться.

Часткова компенсація на придбання авто.

Так, було розширено категорію учасників бойових дій, які мають право на часткову компенсацію придбаного автомобіля.

"Якщо раніше ця можливість стосувалася лише ветеранів з інвалідністю І групи у зв’язку з втратою кінцівки, то тепер право на компенсацію мають і ті, хто має інвалідність І групи без втрати кінцівки", - пояснила представниця КМДА.

Переоблаштування житла.

Згідно зі схваленими змінами, ветерани з інвалідністю І та II групи отримають можливість часткової компенсації витрат на переоблаштування власного житла.

"Цей пункт є важливим для наших ветеранів, які повертаються з інвалідністю, зокрема користуються кріслом колісним, і не відчувають себе комфортно у своєму помешканні", - зауважила Хонда.

Відпочинок і відновлення.

"Учасники бойових дій та члени їхніх сімей зможуть отримати компенсацію витрат на відпочинок у розмірі до 12 000 гривень на особу", - поділилась політик.

При цьому час і місце відпочинку ветеран може обирати самостійно.

Медична допомога.

За словами Хонди, було розширено можливості компенсацій на протезування очей та слуху.

"Там, де це не покривається державними пакетами НСЗУ", - уточнила вона.

Насамкінець представниця КМДА повідомила, що консультацію щодо виплат і компенсацій можна отримати у "Київ Мілітарі Хаб" (центрі комплексної підтримки учасників бойових дій):

фізично - вулиця Хрещатик, 25 та вулиця Хрещатик, 36;

телефоном - 0 800 300 633.

Публікація Хонди (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)