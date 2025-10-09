Киев расширил поддержку ветеранов: кто теперь получит деньги на авто, отдых или жилье

Что изменилось в программе и где получить консультацию

Политик рассказала, что депутаты Киевсовета поддержали важные изменения в городскую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц" на пленарном заседании.

Кроме того, с учетом положений общегосударственной Стратегии ветеранской политики до 2030 года, программа была продлена еще на два года.

Хонда сообщила также, о каких основных изменениях идет речь.

Частичная компенсация на приобретение авто.

Так, была расширена категория участников боевых действий, которые имеют право на частичную компенсацию приобретенного автомобиля.

"Если раньше эта возможность касалась только ветеранов с инвалидностью I группы в связи с потерей конечности, то теперь право на компенсацию имеют и те, кто имеет инвалидность I группы без потери конечности", - объяснила представительница КГГА.

Переобустройство жилья.

Согласно принятым изменениям, ветераны с инвалидностью I и II группы получат возможность частичной компенсации расходов на переобустройство собственного жилья.

"Этот пункт важен для наших ветеранов, которые возвращаются с инвалидностью, в частности пользуются креслом колесным, и не чувствуют себя комфортно в своем доме", - отметила Хонда.

Отдых и восстановление.

"Участники боевых действий и члены их семей смогут получить компенсацию расходов на отдых в размере до 12 000 гривен на человека", - поделилась политик.

При этом время и место отдыха ветеран может выбирать самостоятельно.

Медицинская помощь.

По словам Хонды, были расширены возможности компенсаций на протезирование глаз и слуха.

"Там, где это не покрывается государственными пакетами НСЗУ", - уточнила она.

В завершение представитель КГГА сообщила, что консультацию по выплатам и компенсациям можно получить в "Київ Мілітарі Хаб" (центре комплексной поддержки участников боевых действий):

физически - улица Крещатик, 25 и улица Крещатик, 36;

по телефону - 0 800 300 633.

Публикация Хонды (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)