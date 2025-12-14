Київ до ранку накриє густий туман, різко впаде видимість на дорозі

За даними Укргідрометцентру, туман у Києві може утримуватися до кінця доби 14 грудня, вночі і вранці 15 грудня, знижуючи видимість до 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці радять водіям дотримуватися таких правил:

знизити швидкість руху;

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

увімкнути аварійну світлову сигналізацію при зупинці;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними: одягати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.