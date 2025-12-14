UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Київ до ранку накриє густий туман, різко впаде видимість на дорозі

Фото: туман у Києві - водіїв та пішоходів закликають бути обережними (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергій Козачук

У Києві до ранку 15 грудня протримається туман із видимістю 200-500м. Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий), закликаючи водіїв і пішоходів бути максимально обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Telegram-канал Укргідрометцентру.

За даними Укргідрометцентру, туман у Києві може утримуватися до кінця доби 14 грудня, вночі і вранці 15 грудня, знижуючи видимість до 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці радять водіям дотримуватися таких правил:

  • знизити швидкість руху;

  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

  • увімкнути аварійну світлову сигналізацію при зупинці;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними: одягати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, що вранці неділі, 14 грудня столицю України засипало першим снігом.

Раніше синоптики опублікували коротку кліматичну характеристику грудня та поділився попереднім прогнозом на перший місяць зими в Україні.

Також нагадаємо, що нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києві