Киев до утра накроет густой туман, резко упадет видимость на дороге

В Киеве до утра 15 декабря продержится туман с видимостью 200-500м. Украинский гидрометеорологический центр объявил І уровень опасности (желтый), призывая водителей и пешеходов быть максимально осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Укргидрометцентра.
По данным Укргидрометцентра, туман в Киеве может удерживаться до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря, снижая видимость до 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности (желтый).
Специалисты советуют водителям придерживаться таких правил:
снизить скорость движения;
включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
включить аварийную световую сигнализацию при остановке;
избегать резких маневров на дороге.
Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными: надевать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Напомним, что утром воскресенья, 14 декабря столицу Украины засыпало первым снегом.
Ранее синоптики опубликовали краткую климатическую характеристикудекабря и поделился предварительным прогнозом на первый месяц зимы в Украине.
Также напомним, что недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.